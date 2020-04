Com 929 confirmações e 3,6 mil suspeitas de covid-19, Osasco faz contratação emergencial de carros funerários

Com 89 mortes e 929 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, segundo boletim oficial desta terça-feira (28), a Prefeitura de Osasco fará a contratação emergencial de cinco carros funerários com motorista.

O contrato vale por 180 dias, ao custo de quase R$ 1,1 milhão. A autorização foi publicada na última edição da Imprensa Oficial.

Além dos casos confirmados, Osasco registra 3.668 notificações de casos suspeitos. Outros 1.108 casos notificados não pertencem a Osasco, são residentes de outros municípios.

Entre os pacientes com confirmação de covid-19 no município, 530 já estão recuperados.

Outros 10 óbitos com suspeita da doença estão em investigação e 93 óbitos foram descartados laboratorialmente.

EPIs

Também foi autorizada a contratação emergencial de nova fornecedora de equipamentos de proteção individuais (EPIs) a profissionais da saúde, em contrato válido por dois meses, a R$ 344,7 mil.