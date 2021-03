Com agendamento prévio, idosos a partir de 69 anos começam a ser vacinados na sexta em Cotia

A partir de sexta-feira (26), idosos com 69 anos completos poderão receber a vacina contra a covid-19 em Cotia mediante agendamento prévio. O novo sistema foi implantado pela Prefeitura para evitar aglomerações e filas nos polos de vacinação.

Na última semana, centenas de idosos, que chegaram de carro e à pé, formaram longas filas à espera da vacinação, que funcionava mediante distribuição de senha. Já nesta terça-feira (23), idosos com 72 anos ou mais começaram a receber o imunizante mediante agendamento, que é obrigatório apenas para receber a primeira dose. Para essa faixa etária, o município conta com 1.400 doses disponibilizadas pelo governo estadual.

A Prefeitura de Cotia informa que não será vacinado quem não tiver agendamento prévio e reforça que as doses são limitadas. Além disso, o agendamento será encerrado quando a quantidade de doses disponíveis para a faixa etária esgotar.

Saiba como agendar a vacina contra a covid-19 em idosos em Cotia

Os idosos com 69 anos ou mais já podem fazer o agendamento no site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/). O sistema vai gerar um protocolo com data e horário da vacinação.

Quem não tiver acesso à internet pode optar por agendar data e horário por meio da central, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, nos telefones (11) 4614-1105, (11) 4616-0378, (11) 4616-5203 ou (11) 4614-5176.

Para receber a vacina, é necessário comparecer ao local agendado portando documento oficial com foto, CPF, protocolo de agendamento e comprovante de endereço. O uso da máscara é obrigatório. Os polos de vacinação contam a possibilidade de vacinação no drive-thru (sem sair do carro) ou pedestre (ao lado do drive) para quem não estiver de carro.

