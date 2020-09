Com apoio em peso de ex-prefeitos, Rogério Lins oficializa candidatura à reeleição em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, teve sua candidatura a reeleição nas eleições municipais de novembro oficializada em convenção virtual realizada pelo partido dele, Podemos, neste sábado (12). O ato aconteceu online, transmitido por meio da página de Lins no Facebook, devido às regras de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19.

O prefeito elencou realizações do mandato, iniciado em 2017. Em vídeos, lideranças políticas da cidade e região expressaram apoio à reeleição de Rogério Lins. Entre eles, os ex-prefeitos de Osasco Francisco Rossi (PL) – que tem a esposa, Ana Maria Rossi (PL), como candidata a vice-prefeita -, Guaçu Piteri (PSDB) e Jorge Lapas (PDT).

“Todos os ex-prefeitos vivos que não estão disputando a eleição estão nos apoiando neste projeto. Porque a gente conseguiu fazer uma grande aliança que não é político-partidária, é uma aliança por amor à nossa cidade”, destacou o prefeito.

Francisco Rossi declarou a Rogério Lins: “Reconhecemos o trabalho que você tem feito em Osasco. Você amadureceu muito. E eu creio que você tem tudo para fazer um governo melhor ainda do que fez nesses últimos quatro anos”.

Jorge Lapas afirmou: “Estamos muito tranquilos aqui, o PDT, eu, minha equipe, de apoiar a continuidade do seu projeto. Queremos estar juntos para construir mais coisas, para fazer Osasco avançar cada vez mais e, tenho certeza, que você representa isso”.

Outra liderança política que expressou seu apoio à reeleição de Rogério Lins foi o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB): “Eu acompanhei o trabalho dele. Sei a preocupação dele e o quanto ele trabalhou para chegar até esse momento. Hoje Osasco é infinitamente melhor do que era há quatro atrás. E o desafio agora é deixar Osasco infinitamente melhor daqui a quatro anos do que ela está hoje, porque nós não paramos de investir, nós não paramos com a preocupação de melhorar a qualidade de vida do nosso povo”.

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP) afirmou que Rogério Lins “leva o olhar humano, o trabalho sério para dentro da política”.

Fazem parte da coligação em apoio à reeleição até o momento os partidos Avante, Cidadania, Democratas, MDB, Patriotas, PCdoB, PDT, PL, Podemos, Progressistas, PSB, PSD, PTC e Rede, além de parte do PMB.