Com aumento na conta de luz, especialista mostra 10 dicas para economizar energia elétrica

O consumidor se deparou com o aumento considerável da conta de luz, após a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovar o reajuste tarifário da Enel Distribuição São Paulo. Na região, o aumento para consumidores de baixa tensão de Osasco, Barueri e Carapicuíba, por exemplo, é de 11,38%, que passa a vigorar a partir deste domingo (4).

O coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera, Luiz Alberto Paoliello Alvim, destaca que o país enfrenta problemas para suprir a necessidade da população. “O problema nesta época do ano é a falta de chuvas, além da sequência da crise hídrica, que afeta os reservatórios das usinas hidrelétricas. Assim, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), precisou acionar as usinas termoelétricas para suprir a demanda”, afirma.

O coordenador explica a diferença da produção de energia entre as usinas. “A produção de energia pelas termoelétricas é mais caro em relação às hidroelétricas. Isso porque nas hidroelétricas não é preciso pagar pela chuva e, a partir de uma grande queda de água, a turbina é movimentada e a energia é produzida. Já na termoelétricas, a energia é provida a partir da queima de algo. Carvão ou óleo, por exemplo, que tem um custo, seja de compra, transporte e o processo de queimá-lo”.

Em 2020, o consumo per capita na Região Sudeste foi de 2.609 kWh, segundo informações da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão federal responsável pelo planejamento da oferta no país. Portanto, a conta prática para saber quanto o brasileiro vai ter de gasto a mais é simples. A cada 100kWh de energia a conta vai ter mais 6,243 reais. Por 12 meses com a bandeira vermelha o brasileiro irá ter um gasto adicional de 162,88 reais.

“Além do maior custo, a produção dessa energia também é prejudicial ao meio ambiente. A queima pode lançar na atmosfera grandes quantidades de poluentes, além de ser um combustível fóssil irrecuperável”, explica Alvim. “Por isso também é importante ter consciência no consumo”.

Para usar a energia conscientemente, de moro que ajude na economia da conta de luz, o coordenador da Anhanguera separou 10 dicas para os consumidores:

1. Entender a potência do aparelho – Algumas pessoas compram aparelhos ou equipamentos por impulso ou por recomendação do vendedor. Elas têm em casa a melhor fritadeira elétrica, a chapinha mais quente, o chuveiro com maior vazão, por exemplo, mas muitas vezes essa potência toda não se justifica. Entenda e dimensione sua potência para o uso adequado, para não gastar muita energia com a finalidade de fazer o aparelho funcionar.

2. Geladeira e fogão próximos não combinam – Esses dois equipamentos próximos podem interferir no consumo de energia um do outro, devido às diferenças de temperatura. Um exige mais “força” do outro e o consumo aumenta sem necessidade. Procure posicioná-los em locais distantes para garantir o funcionamento adequado.

3. Mantenha o filtro do ar-condicionado limpo – Durante o dia, procure usar o ar-condicionado em apenas um cômodo da casa. Assim, todos podem estar juntos e se refrescarem. Mas tenha sempre o filtro do ar-condicionado limpo, isso evita que o temporizador seja acionado várias vezes para manter a temperatura.

4. Prefira os ventiladores – Eles são mais econômicos. O ventilador pode consumir até 80% a menos em potência (watts) do que um ar-condicionado de 7.500 BTUs ou 2.197 watts. Se possível, dê preferência a esse equipamento, apesar das novas tecnologias.

5. Mantenha a geladeira fechada – Procure ser rápido e preciso na utilização na escolha dos alimentos armazenados na geladeira. Parece básico, mas muita gente ainda abre a porta e ficam observando por minutos, desnecessariamente. Neste período todo em que a geladeira fica aberta, o ar gelado que mantém a temperatura adequada acaba saindo. Então, os sensores indicam que precisa ligar o motor para gelar tudo de novo. Se não vai tirar nada, mantenha geladeira fechada.

6. Verifique as borrachas da porta da geladeira – Em algumas residências, a geladeira é o aparelho doméstico que tem o custo mais alto de utilização, por isso mais uma dica: verifique a borracha de vedação da porta da geladeira. Essas borrachas em estado ruim fazem o motor ligar mais vezes para manter a temperatura e o consumo pode representar até 30% da conta de energia.

7. Dê preferência por aparelhos certificados PROCEL – Até algumas marcas de carros já possuem o selo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), os que possuem a categorização por letras. Os selos com classificação “A”, são considerados mais eficientes, ajudam o meio-ambiente e o bolso do consumidor.

8. Não demore no chuveiro – Se vai demorar no banho, escolha um chuveiro de potência menor.

9. Evite “gambiarras” elétricas – Avalie se as ligações dos eletrodomésticos estão corretas e se o fio não está derretendo. Se um fio está esquentando, ele consome energia. Não ligue 2, 3 ou 4 aparelhos em um T na mesma tomada, isso também produz efeito joule (quando a energia elétrica se transforma em energia térmica, ou seja, calor), consome energia e aumenta a possibilidade de incêndios.

10. Evite Stand-by – Os aparelhos, quando ficam em stand-by, também consomem energia. Essa ação pode representar até 12% do consumo total do aparelho. Se não usa o aparelho com tanta frequência, tire-o da tomada e o gasto de energia cairá.

