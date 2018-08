Com bolo e tudo, moradores de Cotia fazem “festa” de aniversário de obra não entregue

Moradores do Km 26 Convida a População e Governantes para o “Bolo do Lamento”. Oito anos esperando a Entrega da finalização das Obras da Creche do km 26, Jd. São Vicente em Cotia.

Mensagem dos Moradores

“ONG E.M.D.A

Promove 8 aniversario da futura creche do km 26.

Na rua marjor Isidoro do lado N- 102.

Parece obra faraônica para demorar tanto.

Que denominamos o movimento como creche parada criança desamparada.

Dizem que quem não e visto não e lembrado.

Por esse motivo temos de dizer queremos nossas crianças bem amparadas, precisamos da creche.

Todos são testemunhas depois do 7 aniversario ouve uma alavancada na construção desta obra.

Agora com o 8 ano sem conclusão .

8 bolo de aniversario a ser lamentado por sentir na pele e ver a creche ser tratada assim.

Pedimos que a a Secretaria de Educação Municipal de cotia leve a serio esse projeto,

Que esta deixando as crianças desamparadas de toda região km 26.

Seja um amigo das crianças nos ajude a convencer as autoridades.

Traga um refrigerante um pacote de balas ou doces ou bexigas, para distribuirmos no evento.

Será dia 11 as 16 horas.”

(Esse Vídeo foi gravado o ano passado durante a bolo do lamento do Setimo aniversário)

