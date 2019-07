Com capacidade para 2 mil partos por ano, Maternidade de Parnaíba deve ser inaugurada dia 27

Com capacidade para 2 mil partos por ano, Maternidade de Parnaíba deve...

A Maternidade Municipal de Santana de Parnaíba está em ajustes finais para a inauguração, que deve acontecer no dia 27 de julho. A unidade terá capacidade para realizar mais de 2 mil partos por ano, de acordo com a Prefeitura.

No fim de junho foi assinado contrato com a organização social (OS) que vai administrar a maternidade, localizada no bairro Vila Nova, entre o Complexo Hospitalar e o PAM Santa Ana.

As obras estruturais já estão concluídas e os equipamentos estão na fase final de implantação. No contrato, a empresa que administrará a maternidade ficará encarregada de fazer os últimos ajustes, bem como a contratação dos profissionais que trabalharão na unidade, gerando diretamente mais de 100 empregos, segundo a administração municipal.

Publicidade

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, José Carlos Misorelli, a maternidade terá capacidade para realizar entre 150 a 180 partos por mês, o que totaliza mais de 2 mil partos por ano.