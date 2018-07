Com chopp pela metade do preço, Outback tem happy hour o dia todo nesta sexta

Com chopp pela metade do preço, Outback tem happy hour o dia...

Nesta sexta-feira (6), às 15h, a seleção brasileira tem mais um desafio na Copa do Mundo, nas quartas de final contra a Bélgica. E para deixar a torcida brasileira ainda mais animada o Outback Steakhouse preparou uma promoção: oferecerá durante o dia todo o seu famoso happy hour, que dá 50% de desconto no chopp e outras bebidas alcoólicas.

O Billabong Hour, que normalmente acontece de segunda a sexta, das 17h às 20h, conta com bebidas como o tradicional chopp servido em caneca congelada (340ml) por R$ 5,25, além dos mais variados drinks como o Gold Costa Rita, um dos mais pedidos da casa – refrescante margarita frozen preparada com tequila nobre do México, licor triple sec e ingredientes exclusivos do Outback – por R$ 13,90, entre outras opções para curtir um #MomentoOutback em ritmo de celebração.

Durante a sexta-feira também serão oferecidos os aperitivos exclusivos do Billabong Hour como o Dinky Burgers, seis mini burgers com uma mistura picante de tiras de nachos, queijo especial, pimenta jalapeño, alface, tomate, maionese e molho flame, servidos com fritas (R$ 50,75), entre outras delícias.