Com dancinha, Neymar declara apoio a Bolsonaro

O atacante da seleção brasileira de futebol e astro do PSG Neymar declarou hoje (29) apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O jogador publicou no TikTok um vídeo no qual aparece fazendo uma dancinha com as mãos ao som do jingle da campanha do político.

As imagens repercutiram e foram replicadas nas redes sociais de Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (PL). “Agora o Hexa vem”, escreveu o filho do presidente, no Twitter.

Neymar já havia sinalizado apoio ao atual presidente. Na quarta-feira (28), ele agradeceu a Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Feitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, pela visita que fizeram ao Instituto Neymar, no litoral paulista.

“Passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Mas na próxima vez estarei junto. Espero que aproveitem a visita aí no Instituto, que é meu maior gol que fiz na vida”, disse o atacante, em vídeo gravado direto de Paris, onde mora.