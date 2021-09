Com Dentinho na Ucrânia, Dani Souza faz festa de aniversário do filho em sua mansão em Alphaville

Domingo (19) foi dia de festa na mansão de Dani Souza, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A mulher do jogador Dentinho celebrou o aniversário de 9 anos de Bruno Lucas, primogênito do casal, ao lado da família e amigos.

É a primeira vez que Dani comemora o aniversário do filho no Brasil, longe de Dentinho, que joga atualmente no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. O craque do futebol, no entanto, surpreendeu a família ao aparecer em vídeo transmitido ao vivo.

Dani não conteve as lágrimas ao ver o marido. Eles também são pais das gêmeas Rafaella e Sofia, de 7 anos. “A gente te ama e está morrendo de saudade. É o primeiro aniversário que você passa longe”, disse a mulher do jogador. “A gente só tem que agradecer a todos que compareceram”, declarou Dentinho.

O tema escolhido para o aniversário de Bruno Lucas foi futebol. A festa na mansão em Alphaville contou com a presença de familiares, celebridades e vizinhos de Dani Souza, como a apresentadora Fabíola Gadelha, a cantora Lexa e o marido MC Guimê. Todos os convidados e prestadores de serviços fizeram teste de covid-19 para entrar no evento.

A festa foi transmitira ao vivo no canal do YouTube de Dani Souza:

