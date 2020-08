Com dicas de presente, Supershopping Osasco lança campanha “Dia dos Pais para Todos os Estilos”

O SuperShopping Osasco preparou a campanha “Dia dos Pais para Todos os Estilos” para homenagear pais aventureiros, esportistas e antenados neste Dia dos Pais, que será celebrado domingo (9). O shopping separou ainda dicas de estilo em seu blog, sugestões de presentes na vitrine virtual e muito humor com o comediante Felipe Ruggeri, que vai promover enquetes para toda a família no Instagram.

“Preparamos uma programação especial com muito conteúdo interessante para nosso público e com multicanais de venda para facilitar a vida de todos, garantindo todo conforto e segurança para o cliente que já migrou para o e-commerce e para quem prefere comprar direto na loja e já sair com seu mimo nas mãos na hora”, afirma Caroline Alves, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

O blog do shopping center ganhou dicas especiais para os pais, enquanto a Vitrine Virtual reúne as melhores marcas em decoração, perfumaria, roupa esportiva e conforto, como Imaginarium, Lupo, Centauro, O Boticário. Basta escolher o presente e combinar a entrega com o lojista por delivery, no drive thru ou diretamente na loja.

Para quem prefere escolher o mimo pessoalmente, o SuperShopping Osasco está preparado com novas medidas sanitárias e de segurança. Foram intensificados os procedimentos de limpeza e desinfecção, adotadas iniciativas como medição de temperatura de todos que trabalham ou visitam o empreendimento e o piso ganhou marcações para sinalizar a distância segura.

Além das dicas de estilo e sugestões de presentes, o SuperShopping Osasco também preparou uma programação especial em seu perfil no Instagram, com stories interativos e a participação do humorista Felipe Ruggeri, ator premiado com o “Multishow de Humor” e no “Saco de Risadas”, do “Domingão do Faustão”.

O estabelecimento está aberto das 12h às 20h, com horário especial para quem integra o grupo de risco da covid-19. Mais informações podem ser encontradas no site do SuperShopping Osasco.