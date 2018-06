Com direito a “cadeira elétrica”, hamburgueria na Granja Viana tem “clima de prisão”

Na Granja Viana, em Cotia, os “presidiários” do Killer Burger recebem os apreciadores dos hambúrgueres e das histórias de serial killers americanos. A nova casa, inaugurada em maio, preparou um ambiente temático que oferece uma experiência quase turística.

“Tudo começou com uma vontade de trazer para a região uma hamburgueria que fosse totalmente diferente de todas que estão aparecendo por aí com o boom desse mercado na gastronomia paulista. O primeiro passo foi nos diferenciar pela qualidade dos produtos e variedade do cardápio, mas queríamos mais, e então nasceu a ideia de compartilhar com os clientes o nosso interesse pelos grandes vilões do cinema que roubaram a cena”, conta Diogo couto do Killer Burger.

O clima nova-iorquino já é percebido de longe, na fachada, que conta com uma escada de incêndio externa típica dos edifícios de Manhattan, que já serviram de palco para invasões, fugas e perseguições cinematográficas.

O ambiente interno é o de uma antiga prisão reformada, com garçons caracterizados como presidiários e até uma “cadeira elétrica”. A arma desse crime, o sanduíche Serial Killer (R$ 48), que leva um hambúrguer de 400 g e pimentas jalapeños.

Na verdade, todo o cardápio do Killer Burger é um incentivo à fazer parte desse crime organizado em ingredientes superpremium e cheio de referências à gastronomia de rua americana. O Jason Burger (R$ 32), inspirado no Jason Voorhees do filme “Sexta-feira 13”; o Tradicional Joe Burger (R$ 27), inspirado no serial killer Joe Metheny; além de pratos e acompanhamentos como as Jack Ribs (R$ 56), inspiradas no Jack Estripador; e as Mortal Fries (R$ 19,90). Essa quadrilha Hollywoodiana ainda é acompanhada por uma carta de drinks como o Bloody Mary Tenesse Tea e Lynchburg lemonade (R$ 28,90), uma enorme variedade de Bourbons americanos e sobremesas como o Churros El Matador (R$ 24,00).

SERVIÇO

Killer Burger

www.killerburger.com.br

Instagram: @killerburgerbr

End.: Av. Estácio de Sá, 1891 – Granja Viana – Cotia/SP

Tel.: 11 4612-9259

Horário de funcionamento: Tercas a Quintas de 16 as 23 hs, Sextas 16 as 00:00hs, Sábados de 13h a 0h e Domingos de 12h as 22h

Cartões:Todos Débito e Crédito