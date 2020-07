Com dívidas de mais de R$ 170 milhões, Unifieo tem prédio da Vila Yara em leilão

Em uma grave crise que se arrasta há mais de cinco anos e com dívidas que ultrapassam os R$ 170 milhões, o Centro Universitário Fieo (Unifieo), em Osasco, vê seu prédio principal, na Vila Yara, em leilão, que deve ocorrer nesta quinta-feira (16).

As dívidas da instituição incluem rescisões não pagas e salários atrasados a mais de 200 professores demitidos desde 2017. Recentemente, foram demitidos 38 docentes do curso de Direito, o mais tradicional do Unifieo.

O prédio do Unifieo na Vila Yara, em Osasco, deve ir a leilão por determinação judicial com lance mínimo de R$ 93,6 milhões. O imóvel, de 40 mil metros quadrados, é avaliado em mais de R$ 150 milhões.

Procurada, a assessoria do Unifieo declarou que a instituição passa por mudanças na diretoria e que se manifestará oficialmente nesta quinta-feira.