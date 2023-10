Com entrada gratuita, comemoração dos 50 anos de Alphaville terá bolo de 50 metros neste domingo

Neste domingo (22), das 8h às 11h, será comemorado os 50 anos de Alphaville, bairro nobre localizado entre as cidades de Barueri e Santana de Parnaíba. O evento conta com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), e será realizado na alameda Mamoré, entre o Alphaville Tênis Clube (Atc) e a praça Dr. Yojiro Takaoka, na faixa sentido o Residencial 1.

A entrada será gratuita e aberta a todos os públicos. No local será servido um bolo com 50 metros de extensão, sendo dividido em duas partes com 25 metros cada. A solenidade contará com um palco que ficará entre as duas partes do bolo e a presença dos familiares dos fundadores de Alphaville.

No trecho reservado para a celebração, o trânsito será fechado, ficando somente o sentido contrário livre para a circulação de veículos. A ideia é que os moradores de Alphaville prestigiem essa grande festa.

Alphaville

Criado em 1973, Alphaville foi idealizado pelos arquitetos Yojiro Takaoka e Renato Albuquerque. Era um empreendimento concebido, inicialmente, às indústrias não poluentes, sendo considerada a primeira tentativa de se criar um bairro planejado no Brasil.

No começo, a venda dos lotes tinha como público-alvo as pessoas que trabalhavam em empresas instaladas no local. Devido a essa natureza, Alphaville atraiu grandes empreendimentos empresariais, industriais e residenciais até se tornar esse importante polo de negócios do Brasil e reunir residenciais e condomínios de luxo. Atualmente possui uma população estimada de 35 mil habitantes e um público flutuante de 200 mil pessoas por dia.

Além de abrigar grandes empresas e marcas, o bairro nobre é conhecido também por ser o endereço de personalidades, ricos e famosos, como a cantora Simone, o influenciador Carlinhos Maia, Rodrigo Faro, Luan Santana, Eliana, Deolane Bezerra, entre outros.