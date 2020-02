Com entrada gratuita, final do “SUPERBMX Estilo Livre” acontece neste domingo em Carapicuíba

A grande final de mais uma edição do SUPERBMX Estilo Livre será neste domingo (23), em Carapicuíba. O evento será transmitido para todo o país no “Esporte Espetacular”, da Rede Globo, a partir das 9h.

Os amantes do esporte radical poderão assistir às provas gratuitamente no Caracas Trails, que fica na Rua do Estádio, 31/163, Cohab.

Os atletas convidados para a competição são famosos internacionalmente. Entre eles, o brasileiro campeão mundial Leandro Moreira (Overall), que é de Carapicuíba.

Na disputa, o desempenho dos atletas é avaliado de acordo coma dificuldade das manobras, as combinações utilizadas, a coerência, estilo e o domínio da bicicleta.