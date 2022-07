Com entrada gratuita, quermesse da Catedral de Osasco vai até dia 31

A tradicional quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, vai até o dia 31 de julho, com várias delícias e brincadeiras. Sempre aos sábados e domingos, evento agora oferece entrada gratuita para todo o público.

Há muitas opções típicas de quermesse, como pamonha, curau, milho, além de coxinhas, fogazzas, cachorro quente, pastel, lanches de pernil, calabresa, espetinhos de churrasco e muito mais.

Quem não abre mão de saborear refeições completas vai entrar macarronada com almondegas, lasanha, nhoque, panquecas. Há ainda vinho quente, quentão, entre outras delícias.

A Catedral de Osasco traz ainda barraca da pescaria, boca do palhaço e até jogo das argolas para as crianças se divertirem. Após as 18 horas, os adultos podem participar do bingo, que oferece muitos prêmios. Toda a renda é destinada à manutenção da igreja.

SERVIÇO

Quermesse da Catedral de Santo Antônio

Quando: Até dia 31 de julho, aos sábados das 10h às 22h e domingos das 8h às 22h /

Onde: No estacionamento da Catedral (Avenida Santo Antônio, 1090 – Vila Osasco) /

Entrada gratuita