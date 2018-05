Com greve de caminhoneiros, Fieb não terá aulas amanhã

Com os reflexos da greve de caminhoneiros contra a alta no preço dos combustíveis, que paralisam estradas por todo o país, a Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb) anunciou a suspensão das aulas nesta sexta-feira, 25.



“Em função da greve dos caminhoneiros que afeta o abastecimento de combustível, a Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB) decide por suspender as aulas na sexta-feira, 25 e todo o expediente escolar e administrativo”, diz nota assinada pelo superintendente da Fieb, Luiz Antonio Ribeiro.