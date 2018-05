Com greve dos caminhoneiros, setores de gastronomia e hotelaria da região estão em alerta

Com greve dos caminhoneiros, setores de gastronomia e hotelaria da região estão...

O presidente do SinHoRes – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco – Alphaville e Região, Edson Pinto, afirmou, nesta sexta feira, 25/5, que os restaurantes e bares estão em alerta com a greve dos caminhoneiros. “Na verdade, estamos em um dilema: se abrimos ou não, se teremos todos os itens do cardápio e se os funcionários conseguirão chegar ao trabalho”.

Ainda de acordo com o presidente, nos últimos dias, os fornecedores de produtos e insumos dos estabelecimentos informaram que não poderão atender aos pedidos. “Os donos de bares e restaurantes estão com receio de não conseguir atender na plenitude, pois diversos itens do cardápio já estão em falta”.

A recomendação do SinHoRes é que os clientes liguem para os estabelecimentos para saber sobre o atendimento.

Quanto à rede hoteleira, a situação também é grave e o setor vai amargar prejuízo, segundo o presidente Edson, devido ao cancelamento de reservas para o final de semana.