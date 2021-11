Com ingressos para o Baile da Doutora esgotados, Deolane vira piada: “como DJ é ótima advogada”

A advogada Deolane Bezerra virou meme após compartilhar nas redes sociais os seus primeiros passos na carreira como DJ. O nome da viúva de MC Kevin ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter ao remixar a música “Bipolar”, do MC Davi e MC Don Juan.

“A Deolane como DJ é uma ótima advogada”, disparou um internauta. “Essa DJ Deolane vai ser a grande responsável por acabar com a carreira do Alok”, brincou outro. “Quase duas horas da manhã e eu aqui pensando ‘vai si vai si vai si vai si tratar garota’”, disse outro.

Deolane não seja a maior dj

Deolane:

pic.twitter.com/tKIhRHhIkI — Tadeu (@joaotheem) November 8, 2021

Famosos como os cantores Zé Felipe, Ludmilla e a influenciadora digital Gkay também brincaram com a advogada. Os memes criados por internautas renderam ainda novas versões de músicas de Juliette, Taylor Swift, entre outros artistas.

ninguém: a

eu: vai si vai si vai si trata garotaa — (@rachelmiranc) November 10, 2021

Ingresso da DJ Deolane pic.twitter.com/zGa5mRquSO — Kemily (@Kemily_18y) November 9, 2021

essa dj deolane vai ser a grande responsável por acabar com a carreira do alok pic.twitter.com/0H78NZNh5S — Lorenna com L (@Lorennxs) November 9, 2021

medo de ir na cozinha e encontrar a dj deolane remixando vai si vai si vai si — (@edusilva_sccp) November 9, 2021

dj deolane na área, se cuida alok e dennis pic.twitter.com/2EEs2elesb — starboy (@reputationwhat) November 9, 2021

“Quem não quiser ir no show, é só não ir”

O Baile da Doutora, que será dia 20 de novembro, na capital paulista, marcará a estreia de Deolane como DJ e já tem os ingressos esgotados. Nesta quarta-feira (10), ela disse, nos Stories do Instagram, que o a remixagem de Bipolar estará no repertório do show.

Além de compartilhar alguns memes, a advogada aproveitou para mandar um recado aos que a criticaram: “O pessoal tá frustrado com a nova profissão da mãe. Calma meus amores, aquele vídeo foi no primeiro dia que eu ganhei a mesa. Mas vai entrar o hit daquele jeitinho no baile, viu. Quem não quiser ir no show, é só não ir. Ah, mas os ingressos esgotaram”.

