Com intensificação na segurança em Osasco, seis suspeitos são detidos

Com as operações “Amanhecer Seguro” e “Natal Seguro”, a intensificação do patrulhamento tem rendido prisões e apreensões nos últimos dias.

Publicidade

Santo Antônio

Dois homens foram presos em flagrante e são acusados de realizar arrastões em pontos de ônibus do Jardim Santo Antônio. As prisões foram possíveis graças a uma vítima, que pediu ajuda. Os suspeitos foram rendidos por policiais militares na Rua Santa Marcela e portavam celulares, cartões, dinheiro e uma bolsa.

Vila Pestana

Guardas da GCM cruzaram com três indivíduos na rua Aristides Belini, no Jardim Pestana, e antes da abordagem um deles fugiu. Com a dupla restante, os GCMs encontraram 179 trouxinhas de maconha, 128 pinos de cocaína, oito pinos de crack e R$ 128,50 em espécie.

Área livre

Policiais do 42° BPM desativaram uma boca de fumo na área livre da Eletropaulo, limite entre Osasco e São Paulo. Dois foram detidos, sendo um deles menor de idade. Com os suspeitos a polícia apreendeu 600 trouxinhas de maconha, 350 pinos de cocaína e R$300,00 em espécie.

Natal Seguro

No Calçadão da Rua Antônio Agu, as equipes apreenderam 416 películas de celular com um indivíduo, identificado pela alcunha de Diamante. Já a equipe da viatura 025 apreendeu chips. O material pirata foi encaminhado ao Departamento de Controle Urbano (DCU).