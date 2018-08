Com intermediação de vereadores, greve dos servidores de Cotia é suspensa

Nesta terça-feira (7), a greve dos servidores de Cotia foi suspensa por uma semana, após vereadores se comprometerem a intermediar uma reunião entre a categoria e o prefeito Rogério Franco (PSD). A paralisação foi iniciada no dia 30, segunda-feira.

Na manhã de hoje, representantes da categoria se concentraram dentro e fora da Câmara Municipal a fim de cobrar um posicionamento dos vereadores sobre as reivindicações. Os parlamentares se comprometeram em tentar uma reunião com o prefeito. A resposta será dada na próxima terça, dia 14. Até lá haverá uma breve pausa na greve.

“A decisão de pausa, tomada pela maioria, não é o fim da luta. É importante ressaltar isso, pois a mobilização deve continuar. Queremos um reajuste digno e uma mesa permanente de negociação para buscar as melhorias no setor público”, afirmou o presidente do Sindicato dos Servidores (Sintrasp), Toninho do Caps.

A greve foi marcada por manifestações de centenas de servidores por ruas da cidade desde o início da mobilização, mesmo debaixo de chuva. De ontem para hoje, um grupo de servidores montou acampamento e passou a noite no Paço Municipal para pressionar o prefeito.