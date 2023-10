Com investimento de R$ 18 milhões, Itapevi inicia construção do Mercado Municipal

A Prefeitura de Itapevi iniciou a construção do primeiro Mercado Municipal da cidade, na Avenida Feres Nacif Chaluppe, no Centro, nesta quarta-feira (25). A liberação para as obras foi feita pelo prefeito Igor Soares (Podemos), e serão investidos R$ 18,6 milhões.

A expectativa é que a obra seja concluída em 12 meses e quando pronta, os comércios devem gerar em torno de 300 empregos diretos e indiretos. “O novo espaço de compras vai aliar a parte tradicional que um mercado público tem com um visual bem bonito, amplo e moderno que a população de Itapevi e da região merece”, afirma o prefeito Igor Soares (Podemos).

O novo centro comercial de Itapevi vai ter uma arquitetura moderna, com dois pavimentos, rampas com acessibilidade, sanitários, saídas de emergência, fachada espelhada e mobilidade. Dessa forma, a administração pretende estimular o comércio local e ainda oferecer uma gama de produtos e serviços com fácil acesso para a população.

Estrutura

O pavimento térreo terá 1,7 mil metros quadrados, com a distribuição dos 40 boxes. Cada espaço para o comerciante será padronizado em aproximadamente 9 m2. Entre os segmentos que serão contemplados, estão açougues, adegas, quitandas, empórios, mercearias, bazares, lojas de artigos para celulares, entre outros tipos. Também haverá os serviços de lotérica, relojoarias e chaveiros. Da parte gastronômica, existe a previsão de ter lanchonetes e pastelarias.

Ainda no térreo, o público poderá circular por cinco corredores para passear e acessar os boxes. Os frequentadores terão acesso a dois banheiros – um masculino e feminino -, à escada e a um elevador de acessibilidade para deficientes. Ambos levam o público para o segundo pavimento.

Também no pavimento principal, irá funcionar a administração do Mercado e estarão localizadas as câmaras frias responsáveis pelo recebimento de produtos perecíveis. Os funcionários dos boxes e da administração terão à disposição dois amplos vestiários, com 27 metros quadrados cada.

O mezanino do Mercado Municipal de Itapevi vai disponibilizar 667 m² para os frequentadores. Esse local terá restaurantes, lanchonetes e cafeterias, outros dois banheiros, além de uma área de convívio, tipo lounge.