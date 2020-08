Com Karyna e Tainara no time, Vôlei Osasco vai revelar mais duas atletas amanhã

O Osasco Audax/São Cristóvão Saúde continua empenhado em montar o seu novo time de jogadoras para a temporada 2020/21. O clube de vôlei feminino vai anunciar, na quarta (12), mais duas atletas.

Os dois novos reforços da equipe serão apresentados em transmissão ao vivo na Osasco Vôlei TV, a partir das 11h. O evento online também contará com a participação do técnico Luizomar e do gerente de marketing Beto Ópice.

Na última semana, o Osasco Audax/São Cristóvão Saúde anunciou a chegada de Tainara Santos, de 20 anos, que já passou pela seleção brasileira adulta e de base, e a renovação de Karyna Malachias, de 21 anos, que fez parte do elenco osasquense na temporada 2019/20.

Publicidade

Até o momento, o clube de vôlei feminino já anunciou dez atletas para a nova temporada, sendo Tandara, Camila Paracatu, Roberta, Camila Brait, Bia, Gabi Cândido, Sonaly, Naiane, Tai Santos e Karyna Malachias.