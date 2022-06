Com Léo Áquilla, 1ª feira de empregabilidade LGBTQIAP+ de Osasco promove vagas de emprego e atrações

A Semana de Promoção da Diversidade, Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTQIAP+ de Osasco foi promovida pela Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade (SEMUD) da Prefeitura de Osasco, em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+.

publicidade

Realizado no dia 7 de junho, na Escola de Artes César Antônio Salvi, no Centro, o evento contou com apresentação especial das drag queens Ivana Wonder, Silvetty Montilla e participação da jornalista e apresentadora, Léo Áquilla.

Na feira, o público pode prestigiar diversas exposições e venda de produtos e alimentos produzidos por integrantes do programa Economia Solidária, da Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda, além dos estandes de cadastro de vagas de emprego e cursos gratuitos de qualificação profissional em unidades educacionais parceiras, entre outras atrações.

publicidade

A secretária executiva da SEMUD, Cintia Correia Sousa, destacou a importância do evento. “Essa é a nossa primeira feira de empregabilidade, visando fomentar a economia criativa, contemplado pelo público LGBTQIAP+, para exporem seus produtos e serviços. O evento vai além da questão da diversidade de gênero, porque temos muitos empreendedores LGBTQIAP+, com uma vasta cultura e economia criativa”, disse.

“Osasco é uma cidade protagonista, que precisa dialogar com todos. A SEMUD tem em seu viés, a importância de fomentar políticas e ações que promovam o empoderamento da mulher, promovam autonomia e ações que vão ao encontro com nossas temáticas específicas. Osasco é uma cidade de todos e para todos e todas. O governo tem esse olhar e essa sensibilidade”, completou a secretária.

publicidade

A ação contou com apoio intersecretarial, além do Sesc, Sebrae, Universidade Anhanguera, entre outros.