Com loja em Osasco, Havan terá “Dia do Imposto Zero” e promoções nesta quinta (25)

Com loja em Osasco, Havan terá “Dia do Imposto Zero” e promoções...

A rede Havan, que tem uma loja em Osasco, realiza nesta quinta-feira (25) o “Dia do Imposto Zero” com promoção exclusiva aos clientes. A ação ocorre em todas as 174 unidades espalhadas no país.

Apenas neste dia, o produto escolhido para a promoção estará com 50% de desconto nas lojas Havan. “Desta forma, a Havan arcará com os custos de todos os impostos do item selecionado”, explica a rede do empresário Luciano Hang.

O Dia do Imposto Zero é uma ação promovida anualmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e conta com a adesão de diversos varejistas em todo o país. “Para 2023, a nossa expectativa é contar com a participação de mais de 50 mil empresas do setor”, diz a CNDL.

A loja Havan de Osasco foi aberta em abril de 2021 e está localizada na Rua Werner Battenfeld, 269, em Presidente Altino.