Com lojas de roupa infantil na periferia de Osasco, professora fatura mais de meio milhão por ano

A professora de uma escola infantil de Osasco, Renata Eloi, que por muito tempo vendeu pijamas infantis para as mães dos seus alunos para complementar a renda, identificou no segmento de varejo um negócio promissor e a oportunidade para investir e crescer. Ao final de 2021, ela reuniu suas economias para abrir a primeira loja, Eloi Kids, no bairro Jardim Mutinga, com foco em moda infantil. Pouco tempo depois, em 2022, abriu a segunda unidade, no Rochdale.

publicidade

Nos primeiros meses alcançou faturamento mensal de R$ 25 mil, mas ela sabia que podia mais e para isso focou em marcas que tinham a ver com o seu público. Foi então que, em abril de 2023, conheceu as marcas Milli&Nina e Ioluig!, do Grupo Marlan e, em poucos meses, viu o faturamento saltar 100% e atingir os R$ 50 mil mensais, cerca de R$ 600 mil no ano. Para 2024, já planeja abrir sua terceira loja no município.

“Acho o ramo da moda infantil promissor, o cuidado que os pais têm pelos seus filhos em oferecer roupas confortáveis e de ótima confecção me motiva. Priorizo esse cuidado ao cliente e busco marcas que tenham esse carinho, como se atendessem seus próprios filhos e isso é maravilhoso, porque ganham confiança tanto de quem vende como também de quem compra”, comenta a lojista Renata Eloi.

R$100 mil em roupas vendidas no Natal

publicidade

Ao final de 2023, durante a época de Natal, Renata vendeu R$ 100 mil em duas semanas. O valor recorde é sucesso da confiança da lojista com a marca, como também do consumidor final em adquirir produtos que unem qualidade e conforto. “Comprei 1.200 peças de roupas das linhas premium Milli&Nina e Ioluig!, do Grupo Marlan, e nesse período de festas vendi 100% das roupas voltadas ao público feminino e cerca de 90% ao público masculino”, comenta Renata. “Foi algo surpreendente”.

Com mais de 10,3 milhões de mulheres donas do seu próprio negócio no Brasil, segundo os últimos dados divulgados pelo Sebrae, o empreendedorismo feminino é responsável por, aproximadamente, 35% das empresas abertas no país. Ainda segundo o Sebrae, somente o Sudeste concentra 40% de todas as empresas do país e, de acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), São Paulo e Osasco lideram o 1º e 2º lugar, no estado, como as melhores cidades para se empreender no Brasil.