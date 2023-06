Com lojas em Alphaville e região, Bacio di Latte oferece gelato em dobro no Dia dos Namorados

A gelateria italiana Bacio di Latte, que tem lojas em Alphaville, Barueri, e região, comemora o Dia dos Namorados com diversas promoções: gelato em dobro, modalidade de entrega gratuita e desconto para compras via Delivery.

Nesta segunda-feira, 12 de junho, o consumidor que comprar uma casquinha tradicional nas lojas físicas, ganha outra igual para dividir com seu par. E, para quem é fã de curtir um gelato em casa, a Bacio oferece frete grátis para compras realizadas no dia 12 de junho via aplicativo da marca e 50% de desconto na segunda unidade do Solo – embalagem de 490ml que comporta até dois sabores de gelato – para quem comprar seu gelato entre o dia 10 e 12 de junho também no aplicativo.

Ainda para a data comemorativa, além das promoções, o gelato no formato Solo – criado para os consumidores levarem para casa – ganha uma embalagem especial com frases românticas como “Eu te amo” e “Eu, você e um Bacio”.

