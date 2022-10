Com lojas em Osasco, Barueri e Cotia, MadeiraMadeira oferece até 80% de desconto em Black Friday

Com lojas em Osasco, Barueri e Cotia, MadeiraMadeira oferece até 80% de...

A MadeiraMadeira, uma das maiores lojas online especializadas em produtos para casa e que tem lojas físicas em Osasco, Barueri e Cotia, começa nesta sexta-feira (21) a oferecer descontos de Black Friday.

Com a ação ‘Toda Sexta é Black na MadeiraMadeira’, a rede oferecerá até 80% de desconto em produtos selecionados até o dia 18 de novembro. Os clientes poderão aproveitar as ofertas em materiais de construção, móveis e decoração.

Além disso, a MadeiraMadeira oferece cashback de 3% em todos os produtos, podendo ser utilizado como crédito para as próximas compras. Outra novidade é o boleto parcelado, com opção para compras em até 24 vezes.

Para ter acesso aos descontos, os clientes podem comprar no site, no aplicativo, nos canais de vendas do Whatsapp e telefone (0800 080 0099) ou nas lojas físicas.

Na região, a MadeiraMadeira tem loja em Osasco, na rua Presidente Costa e Silva, 331, no Helena Maria; no Shopping Parque Barueri; e em Cotia, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 121, Jardim Nova Pacaembu.