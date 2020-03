Com lojas em Osasco e Barueri, Starbucks amplia cardápio e apresenta bebidas inéditas

Com uma unidade recém-inaugurada em Osasco, no SuperShopping, e uma no Shopping Tamboré, em Barueri, a Starbucks Brasil amplia, a partir de hoje (3), o cardápio com novas opções de bebidas, além de um novo café em grãos.

As novidades que chegam às lojas são o Cold Brew Caramelo Frappuccino, a união do Cold Brew com o icônico Frappuccino, com sabor do café presente com toque doce de caramelo e o Cappuccino Brigadeiro, combinação da tradicional bebida com o sabor do doce tipicamente brasileiro.

A marca também reforça em sua comunicação os já conhecidos Frappuccino Chocochip e Brigadeiro Latte. Além disso, para os amantes de café que desejam experimentar diferentes grãos de café da América Latina, a marca trouxe para o Brasil, por tempo limitado, o café em grãos Perú, que surpreende pelas notas de amêndoas e pela variedade de grãos vindos das melhores regiões do mundo.

Os lançamentos estarão disponíveis em todas as lojas da marca no Brasil a partir de hoje, 3 de março, enquanto durarem os estoques.

Conheça todos os produtos:

COLD BREW CARAMELO FRAPPUCCINO

A combinação do Frappuccino com o Cold Brew, bebida inovadora em seu método de preparo, pois os grãos são moídos e o café é preparado em água fria, passando por um longo processo de infusão que dura vinte horas, é acrescido de leite e essência de caramelo que a deixa ainda mais cremosa e saborosa. Preço: a partir de R$ 12,50

CAPPUCCINO BRIGADEIRO

A clássica bebida que consiste na combinação de café expresso, leite vaporizado e espuma de leite vaporizado é acrescida da deliciosa e irresistível calda de brigadeiro e granulado de chocolate, tradicional sobremesa brasileira. Preço: a partir de R$ 11,90

FRAPPUCCINO CHOCOCHIP

A bebida cremosa da Starbucks é reinventada nesta versão, que combina o sabor da calda de chocolate, chocochip e café, criando uma experiência adocicada repleta de textura e sabor. Preço: a partir de R$ 14,75

BRIGADEIRO LATTE

Com doses de café espresso, leite vaporizado e calda de brigadeiro, o Latte Brigadeiro leva chantilly de brigadeiro e granulado de chocolate. Preço: a partir de R$ 11,50

PERÚ

Depois de começar o ano com um sabor caribenho proveniente da República Dominicana, a Starbucks Brasil oferece agora um novo sabor da América do Sul, o Starbucks Perú. Cultivado no Valle Quillamba Cusco, estes balanceados grãos de corpo médio e baixa acidez, apresentam um suave toque de amêndoas. Com este produto, a Starbucks continua compartilhando sua paixão e exaltando a profunda cultura do café encontrada nas regiões da América Latina e Caribe, trazendo apenas os melhores grãos 100% arábica disponíveis. Preço: R$ 32,90