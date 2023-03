Com lojas em Osasco e região, Casa de Bolos sorteia caminhão de prêmios e 1 ano de bolos grátis

A Casa de Bolos, maior rede de franquias de bolos do Brasil e que tem lojas nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, realiza a campanha Caminhão de Prêmios. Serão sorteados um ano de bolos grátis, mais de cinco mil prêmios na hora, além de três caminhões de prêmios, com móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos que serão sorteados ao vivo no programa “Domingo Legal”, do SBT, apresentado por Celso Portiolli, que também é embaixador da rede.

Para participar da promoção, o cliente precisa comprar dois bolos de qualquer sabor em uma das mais de 400 franquias da Casa de Bolos espalhadas pelo país. Com isso, ele recebe um cupom promocional com o código que deve ser cadastrado no hotsite da campanha, que também está disponível para acesso via QR Code em materiais de divulgação pelas unidades ou pelo número de Whatsapp: (11) 99207-7373 com as devidas instruções.

Após a realização do cadastro, o participante tem a oportunidade de girar a roleta premiada no site da campanha e concorrer na hora a mais de cinco mil prêmios, como: mini bolos, cafeteiras, airfryers, robô aspirador de pó, caixa de som inteligente, amplificadores de som e um vale-streaming com validade de um ano de serviços.

Além disso, a campanha realiza sete sorteios semanais, que levam como premiação um voucher de um ano de bolos grátis na loja sorteada. Os sorteios serão realizados nos dias 11, 15, 22 e 29 de março, 5, 12 e 19 de abril.

Já o sorteio final, com três caminhões de prêmios, será realizado ao vivo, no palco do programa de auditório” Domingo Legal”, da emissora SBT, mediante a data de divulgação revelada ao longo da campanha.

A promoção é válida até 16/04/2023, em todas as mais de 400 unidades da Casa de Bolos espalhadas pelo Brasil. Para encontrar a loja mais próxima, acesse o site.