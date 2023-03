Com lojas em Osasco e região, Roldão Atacadista cria “universidade corporativa” para colaboradores

Com lojas em Osasco e região, Roldão Atacadista cria “universidade corporativa” para...

O Roldão Atacadista, que tem lojas em Osasco, Itapevi e Jandira, acaba de implementar a Academia Roldão, uma espécie de universidade corporativa que oferece treinamentos e-learning para capacitar e desenvolver os mais de 5.500 colaboradores. A iniciativa oferece trilhas de aprendizagem e catálogo de cursos com foco em aperfeiçoamento técnico, comportamental e conhecimento sobre os processos organizacionais.

publicidade

“A ideia é desenvolver novas skills a partir de uma aprendizagem mais prática e ágil, acelerando o processo de desenvolvimento. E com isso, promover o fortalecimento do DNA Roldão, nivelamento de conhecimentos, processos e políticas. Todos nós, ganhamos”, explica Denise Freitas Mendonça, Gerente de RH do Roldão Atacadista.

Com duração média de 18 meses, o programa de capacitação oferece sete módulos, com cinco treinamentos cada, e é ministrado em espaços exclusivamente montados para ‘Academia Roldão’ dentro das 40 lojas da rede no estado de São Paulo.

publicidade

As aulas têm duração de uma hora e são agendadas pelo supervisor de cada área. O colaborador tem um prazo para finalizar cada módulo e, ao final do treinamento, poderá mudar de área e ter um upgrade em sua função.