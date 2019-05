Com Luciano Pires, Icon21 promove desenvolvimento pessoal em Alphaville

Acontece em Alphaville (Barueri), neste final de semana (1 e 2 de junho), a segunda edição de um dos maiores eventos motivacionais da região, o Icon21. Idealizado e promovido pelo empresário, consultor de marketing e secretário de comunicação de Santana de Parnaíba, Max Santana, o evento contará com a participação do palestrante Luciano Pires.

Jornalista, empresário e cartunista, Pires é um nome reconhecido no cenário “podcast” brasileiro (uma espécie de programa de rádio, para ser ouvido no celular ou no computador), através de seu PodCast Café Brasil.

Anunciado como “método de transformação e prosperidade pessoal”, o Icon21 se propõe a ser uma atividade de imersão contunuada, “para despertar nas pessoas novas possibilidades utilizando um método de desenvolvimento pessoal”, nas palavras de seu idealizador, Max Santana.

Apoiado em técnicas de desenvolvimento de inteligência emocional, programação neurolinguística e reprogramação mental, o anúncio no site do evento destaca que se trata de uma ação de “alto impato emocional” e faz alertas curiosos: “Se você está gravida, possui transtornos psicóticos, tem restrições graves de saúde ou qualquer dúvida sobre suas condições físicas ou mentais para participar deste evento de imersão, consulte um médico antes de ir”.

Max Santana é também autor do livro “Marketing Para o Sucesso” e tem desenvolvido o que chama de “método Icon” em eventos e palestras nos últimos 5 anos, as quais garante já terem impactado mais de 20 mil pessoas.

Primeira edição com Geraldo Rufino

A primeira edição do Icon21 foi realizada nos dias 23 e 24 de março, no hotel Blue Tree Premium , para mais de 200 pessoas, com a participação do palestrante e empresário Geraldo Rufino, ex-catador de latinhas que virou símbolo de superação e sucesso ao montar uma empresa de reciclagem de caminhões de receita milionária.

Nas cerca de 21 horas de duração total do treinamento, Max Santana explica que “poucos conhecem ou vivenciaram algo parecido, é muito impactante e foi feito para quebrar as crenças que o ser humano cria sobre sua própria vida. Pegamos pesado naquilo que está impedindo as pessoas de alcançarem transformação e prosperidade, é por isso que dá certo”. Mas o palestrante evita dar mais dicas sobre o método aplicado no evento, para não estragar a surpresa.

Na edição Icon21 deste final de semana, além do próprio fundador, que faz a abertura no sábado (1 de junho), o fechamento no domingo contará com a presença do também palestrante Luciano Pires.

Além de “podcaster”, colunista de diversos veículos de imprensa e radialista, Pires é autor de três livros que vão de reflexões sobre a conjuntura política e social do Brasil até a sua história de superação na escalada do Everest. (Nóis… Qui Invertemo as Coisa, 2009; Brasileiros Pocotó – Reflexões sobre a Mediocridade que Assola o Brasil, 2003; O Meu Everest, 2002).

Serviço

A edição do Icon21 deste final de semana acontecerá das 8h às 19h, nos dias 1 e 2 de junho, no Espaço de Eventos Opera Cristal, próximo ao Shopping Tamboré.

Interessados podem fazer sua inscrição através do site https://www.icon21.com.br. O valor para as inscrições é de R$ 495,00, parcelado em até 3 vezes.

Das 8h às 19h em cada dia

Local: Espaço de eventos Opera Cristal

Próximo ao Shopping Tamboré

Informações e inscrições: https://www.icon21.com.br