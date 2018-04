Com mais de 1.000 vagas, Feirão do Emprego acontece no sábado, 5, em Osasco

Com mais de 1.000 vagas, Feirão do Emprego acontece no sábado, 5,...

No sábado, 5, dentro da programação da Semana do Trabalhador, em referência ao Dia do Trabalhador (1º de Maio), a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, promove o “Feirão do Emprego”, do CEU do Jardim Santo Antonio. Segundo a organização, o evento vai reunir 1.200 vagas, em 21 empresas.

O “Feirão do Emprego” acontecerá das 9h às 16h de sábado, 5, no CEU do Santo Antônio, na avenida João de Andrade, 1.355. Haverá a distribuição de senha para os interessados em se candidatar às oportunidades de trabalho.

O prefeito Rogério Lins divulgou um vídeo nesta segunda-feira, 30, nas redes sociais, convidando interessados para o evento.

Cursos

A Semana do Trabalhador também inclui a assinatura de um convênio entre a Prefeitura e o Senac para a abertura de 500 vagas em cursos de qualificação gratuitos.