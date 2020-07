Com mais de 2 mil vagas em Osasco e região, Etecs e Fatecs prorrogam inscrições até sexta-feira

Foram prorrogadas para sexta-feira (24) as inscrições nos processos seletivos das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), do governo do estado. Em Osasco, Barueri e região, as Etecs oferecem mais de 1,1 mil vagas, já as Fatecs estão com mais de 1,3 mil vagas abertas.

As Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jandira e Santana de Parnaíba têm vagas para cursos de enfermagem, administração, contabilidade, marketing, recursos humanos, desenvolvimento de sistemas, finanças, serviços jurídicos, comunicação visual, multimídia, química, segurança do trabalho e processos fotográficos.

Já as Fatecs da região oferecem cursos superiores tecnológicos de logística, gestão financeira, comércio exterior, automação industrial, redes de computadores, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de RH, jogos digitais e secretariado.

Devido a pandemia de covid-19, neste segundo semestre, o ingresso nos cursos das Fatecs e Etecs se dará pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Inscrições

Os interessados nos cursos da Fatec até as 15h de sexta-feira (24) para realizar a inscrição no site Vestibular Fatec, com taxa de R$ 39. Já os interessados nos cursos oferecidos pelas Etecs, têm o mesmo prazo para se inscreverem no site Vestibulinho Etec, com taxa de R$ 19.