Com mais de 2 mil vagas, Feira de Negócios e Emprego começa na quarta, 13, em Parnaíba

Com mais de 2 mil vagas, Feira de Negócios e Emprego começa...

Começa na quarta-feira, 13, em Santana de Parnaíba, 4ª Edição da Feira de Negócios e Emprego da cidade. De acordo com a organização do evento, que vai até dia 16, esta edição terá cerca de 800 empresas participantes (o dobro de empresas que participaram no ano passado).

Publicidade

O evento, promovido pela prefeitura por meio da SEMEDES (Secretaria Municipal de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), visa proporcionar um ambiente favorável para a geração de empregos, oportunidades de negócios e ampliação de empreendimentos na cidade.

Vagas de emprego

Haverá oportunidades para as pessoas que precisam retornar ao mercado de trabalho. A SEMEDES informou que o stand do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador – terá mais de 2.300 vagas de emprego às pessoas que visitarem a feira e fizerem sua inscrição.

No evento haverá salas de entrevistas e seleção. Caso o entrevistado preencha os requisitos, o candidato será encaminhado para a realização de testes na empresa.

Palestras, workshops e cursos

Nos quatro dias da feira serão realizadas diversas palestras, workshops, além de cursos de empreendedorismo e capacitação profissional. Entre as novidades deste ano, está o espaço destinado aos empreendimentos ligados a área de beleza, que deve atrair milhares de mulheres visitando o pavilhão.

Publicidade

O evento também contará com a participação das missões do mercocidades e de representantes da Polônia e Portugal, que estarão pela primeira vez na feira.

Serviço:

O evento acontecerá no Ville Sport Show, localizado na Estrada Rosemary Hidalgo dos Santos, 81 no Refúgio dos Bandeirantes.

A abertura da feira será nesta quarta-feira, 13, a partir das 19h. Depois, ela acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho, das 12h às 22h.

A prefeitura colocará ônibus gratuito e exclusivo para a feira, saindo de meia em meia hora do terminal rodoviário. Mais informações pelo telefone 4622-8266.