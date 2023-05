Com milhares de vagas em Osasco e região, Fatec encerra inscrições na sexta-feira (2)

Com milhares de vagas em Osasco e região, Fatec encerra inscrições na...

Termina às 15h da sexta-feira (2) o prazo para se inscrever no vestibular do segundo semestre de 2023 da Faculdade de Tecnologia (Fatec), com mais de 1.600 vagas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

São oferecidos diversos cursos na região. Dentre eles, automação industrial, gestão empresarial, gestão financeira, gestão de negócios e pessoas, logística, jogos digitais, secretariado e outros.

O exame está previsto para ser aplicado no dia 25 de junho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site Vestibular Fatec, e a taxa é de R$ 91.