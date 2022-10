Com moto roubada, suspeito tenta fugir da PM, invade apartamento, faz mulher refém e acaba preso em Osasco

Policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais prenderam ontem (9), em Osasco, um indivíduo e recuperaram três motocicletas roubadas.

publicidade

A equipe se deparou com as motos, que tinham as mesmas características das utilizadas na prática de roubos na região do Jaguaré e Osasco, durante patrulhamento. Os indivíduos fugiram quando perceberam que seriam abordados.

Iniciou-se um acompanhamento por alguns metros, até que o condutor da BMW/R1250GS azul esbarrou em um veículo que transitava no contra fluxo e em outro que estava estacionado. Já o condutor da YAMAHA/MT chocou-se na traseira de outro veículo. Ambos tentaram fugir a pé e entraram na comunidade da Vicentina. Um deles conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

publicidade

O outro, segundo a PM, invadiu um apartamento e fez uma mulher e seus três filhos reféns. A vítima aproveitou um descuido do suspeito para correr com as crianças para o corredor do prédio. O indivíduo foi contido e preso.

À polícia, o proprietário de uma das motos disse que além desse roubo, o condutor de outra motocicleta foi vítima de tentativa de latrocínio. Esta terceira moto tinha um rastreador que deu sinal em Barueri, onde foi abandonada pelos suspeitos e localizada.

publicidade

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco, onde as três motocicletas foram levadas e devolvidas às vítimas. O indivíduo detido ficou à disposição da Justiça.