Com novo polo de vacinação, Carapicuíba começa a imunizar pessoas com 32 anos

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou a vacinação contra a covid-19 em pessoas com 32 anos ou mais nesta sexta-feira (23). Agora, o público conta com um novo polo para se vacinar localizado no Parque do Planalto, inaugurado recentemente.

publicidade

Além do Parque do Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 40), a campanha de imunização está sendo realizada em mais dois polos: no Ginásio Ayrton Senna são vacinados aqueles que chegam a pé. Já no Estádio do Niterói, a vacinação acontece no sistema drive-thru (dentro do carro). Os locais realizam a aplicação da 1ª e 2ª dose de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, aos sábados das 8h às 15h.

Para se vacinar, é necessário apresentar RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência. A administração municipal orienta que os munícipes façam o pré-cadastro no site VacinaJá, do governo estadual, para agilizar o atendimento. Carapicuíba já aplicou mais de 230 mil doses da vacina.

publicidade

Vacinação contra a covid-19 32 anos+

Locais:

Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Rua Serra de Mailasqui, 40

publicidade

Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab 5

Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab 2