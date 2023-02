Com novos reforços, Basket Osasco foca na estreia do Brasileirão no dia 4

Com novos reforços, Basket Osasco foca na estreia do Brasileirão no dia...

O Basket Osasco só pensa no primeiro desafio do Campeonato Brasileiro Adulto de Basquete Masculino, contra o AZ Araraquara, marcado para o próximo sábado (4), às 16h, no Geodésico, em Osasco. Assim, o time segue treinando firme no Ninho da Coruja, e já com novos reforços.

Nos últimos dias, mesmo durante o Carnaval, o elenco do Basket Osasco trabalhou com afinco sob o comando do técnico Adriano Geraldes, com foco total na primeira rodada da competição nacional, que marcará o terceiro ano da Coruja num campeonato da CBB (Confederação Brasileira de Basketball).

Após confirmar não apenas a contratação de Adriano Geraldes, como as renovações de Paulinho Boracini, Bruno e Robinho e as chegadas de Vinicius Louzada (assistente técnico) e Wanderson Silva (preparador físico), o diretor executivo do projeto Basket Osasco, João Ricardo Lourenço, anunciou mais cinco jogadores. João Ricardo e o Supervisor, Prof. Rosinaldo Valério, seguem trabalhando para que o time faça um grande Brasileirão.

Já treinam em Osasco e estão confirmados no time que disputará o Brasileirão o armador Dalaqua (22 anos), com passagens por Corinthians e Palmeiras; o ala-armador Camargo (21), campeão do NBB com o Flamengo em 20/21; e os alas-pivôs Emanuel Marcilio (23), que passou por Bauru, Joinville, Flamengo, Blumenau e Araraquara; Lucas Brandão (19), ex-Flamengo, Corinthians e Paulistano; e Santana (19), campeão da LDB 2022 pelo Pinheiros.

“A gente sabe do peso da camisa do Basket Osasco e da força da cidade no esporte. É um lugar muito confortável para jogar e as expectativas são as melhores. O grupo está bem unido e passamos confiança uns para os outros”, destacou o ala-pivô Lucas Brandão.

“Somos um time jovem e o clima é muito bom, assim como a intensidade dos treinos. Não há melhor cenário do que esse para um jogador, então, a expectativa é das melhores para conseguirmos bons resultados no Brasileiro e estarmos na disputa pelo título”, destacou Camargo, ala-armador de 1,95m, que já foi comandado pelo técnico Adriano Geraldes no Palmeiras e também vestiu as camisas de Pato Basquete e União Corinthians.

Entrada gratuita no Geodésico, em Osasco

O jogo de estreia do Basket Osasco no Brasileirão, sábado (4), às 16h, contra o AZ Araraquara, terá entrada gratuita no ginásio Geodésico. O Ninho da Coruja, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, fica na Av. Eucalipto, nº 281, no bairro Cidade das Flores.