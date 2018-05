Com óculos de realidade virtual, Artesp alerta sobre direção segura em Osasco

A população Osasco pode experimentar nesta terça-feira, 22, a sensação de estar dentro de um filme, numa viagem por modernos óculos de realidade virtual. Em evento gratuito, o Rodovírtua, equipamento desenvolvido pela ARTESP e pelo DER-SP, estará disponível ao público de Osasco, na praça de eventos do Osasco Shopping Plaza, como parte da programação do Movimento Maio Amarelo.

Os óculos virtuais do Rodovírtua têm a finalidade de conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos de desrespeitar as normas de segurança no trânsito.

Ao utilizar o equipamento a pessoa vai poder vivenciar quatro situações de risco provocadas por dirigir sob efeitos do álcool, por usar o celular ao volante, por realizar uma ultrapassagem perigosa, ou pelo risco de atravessar vias em locais não permitidos. Amanhã, dois óculos estarão à disposição do público na programação da ação educativa da ARTESP.

Haverá também a distribuição da nova edição da série de gibis da Turma da Mônica sobre segurança viária. A revistinha, com o título “Segurança no Transporte Rodoviário” ensina de forma divertida conceitos sobre segurança viária com historinhas e passatempos para a garotada e para os adultos.

O evento é resultado de parceria da Artesp com o SINDISEG (Sindicato das Indústria de Material de Segurança) e com o SINCOR (Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo).

RODOVÍRTUA em Osasco

Quando: Terça-Feira, 22 de maio

Horário: 10h às 12h e das 15h às 18h – Osasco

Local: Osasco Plaza Shopping (Praça de Eventos)