Com presença de Marina Silva, REDE formaliza apoio a Fernando Haddad ao governo paulista no sábado

A REDE Sustentabilidade realiza, na manhã deste sábado (11), em São Paulo, um evento para formalizar o apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo estadual.

Além do petista, o encontro contará com a presença da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cotada para compor chapa com Haddad como candidata a vice-governadora.

Além da formalização de apoio, o evento, segundo o partido, será para a apresentação das propostas para o plano de governo de Haddad nas áreas de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda.

O evento será na Sala Crisantempo, na Vila Madalena, zona Oeste da capital.