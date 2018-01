Com quase 500 lojas no país, Walmart Brasil deve ser vendido

O Walmart Brasil, uma das mais importantes empresas de varejo do país – com três unidades na região – pode mudar de mãos em breve. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo. Isso porque o fundo de investimento americano Advent estaria em conversas para adquirir parte das operações da companhia no Brasil.

Com quase 500 lojas no país e faturamento de R$ 29,6 bilhões, segundo dados de 2016, a gigante americana chegou ao Brasil em 1995. Num primeiro momento a companhia construiu um negócio de grande porte, com uma receita de R$ 29,4 bilhões, 65 mil funcionários e 471 pontos de venda, distribuídos em nove bandeiras e em diferentes formatos de lojas.

No entanto, a empresa não conseguiu manter o ritmo e, com constantes trocas de CEOs e fechamento de lojas – em 2016 foram 60 unidades – foi incapaz de replicar a liderança observada em boa parte dos países onde atua também no varejo local.

Hoje o Walmart está presente em 18 estados e no Distrito Federal. Na região são três unidades: Uma loja em Osasco, uma loja no Tamboré, em Barueri – onde também funciona a matriz da companhia no Brasil – e um Centro de Distribuição localizado na cidade de Jandira.

Também são do Walmart as bandeiras BIG, Hiper, Bom Preço, Mercadorama, Nacional, Todo Dia e Maxxi Atacado.

Já o Advent, com apetite para negócios no Brasil e na América Latina, tem feito diversos investimentos para crescer na região. Nos últimos três anos a gestora entrou em importantes operações no Brasil, que incluem a compra de fatia no laboratório Fleury e a consolidação na área de distribuição de produtos químicos, com a quantiQ, que pertencia à Braskem.

O fundo tem buscado ainda oportunidades em setores com potencial de crescimento no País. No ano passado investiu pesado na compra de ações da rede de ensino Estácio e participou da consolidação da Kroton/Anhanguera.