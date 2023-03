Com quase 60% das obras concluídas, Parque da Juventude de Barueri deve ser entregue em maio

O Parque da Juventude, nova área de lazer na cidade de Barueri, está com quase 60% das obras concluídas. A entrega está prevista para ocorrer no mês de maio, de acordo com a Secretaria de Obras, mas o prazo ainda pode ser alterado conforme o andamento do projeto.

Com uma área de 170 mil metros quadrados, o novo parque fica na região do bairro Chácaras Marco, entre as avenidas Marco e Antônio Furlan, a Rua Tilápia e a Estrada dos Romeiros (Bairro Cruz Preta), próximo ao leito do Rio Tietê.

O projeto é assinado pelo arquiteto Benedito Abbud, e contará com pista profissional de skate, quadras esportivas de vôlei, tênis e futebol com acréscimo de grama sintética, diversos playgrounds e até área para shows e food trucks.

Terá ainda novos acessos, calçadas adequadas, áreas de jardim, de mata preservada, áreas de ginástica, ciclovias e trilhas, a fim de melhorar a integração da população com o meio ambiente e incentivar a prática de esportes.

Depois de concluído, o equipamento será integrado com o Parque Linear, que fará ligação direta do Parque da Juventude até o bairro Aldeia de Barueri. “É um projeto de esporte e lazer muito importante, uma grande obra que o nosso governo está fazendo para a população, e interessante: preservando a vegetação que já existe”, destacou o secretário de Obras, Beto Piteri.