Com quatro anos de atraso governo entrega estação Higienópolis-Mackenzie do Metrô

Nesta terça-feira, 23, foi inaugurada a estação Higienópolis-Mackenzie da Linha 4-Amarela do Metrô, que fica no cruzamento da Rua da Consolação com a Rua Piauí. Após quatro anos de atraso, a última promessa é que a inauguração aconteceria no final de dezembro do ano passado.

Neste primeiro momento, a estação, que é administrada pela ViaQuatro, deve funcionar em horários reduzidos, das 10h às 15h. A expectativa do Metrô é que ela receba, diariamente, cerca de 42 mil pessoas.

A expectativa do governo é que a estação Oscar Freire seja inaugurada neste semestre. Ainda faltam duas estações da linha amarela para entrarem em funcionamento: Vila Sônia e São Paulo-Morumbi.

A segunda fase da linha 4 do Metrô começou em 2012 e deveria ter ficado pronta totalmente em 2014. A obra parou durante um ano, após o governo romper o contrato com o consórcio Corsán-Corviam, por não cumprimento do combinado, e foi retomada em agosto de 2016.