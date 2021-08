Com restaurantes em Osasco e Barueri, Água Doce tem cardápio de delivery temático para o Dia dos Pais

Para celebrar este Dia dos Pais, no domingo (8), a Água Doce Sabores do Brasil, que tem restaurantes em Osasco e Barueri, lança um cardápio temático de combos destinado ao delivery. Os clientes podem contar com quatro kits que serão disponibilizados em aplicativos de entregas onde a marca atua por meio dos restaurantes.

publicidade

O combo Super Pai conta com Iscas de Frango, Salada Gaúcha e Parmegiana de Mignon. Já o Pai do Ano é composto de Bolinho de Mandioca e Tilápia Crocante.

Chamado de Pai Herói, o kit conta com Bolinhos de Carne de Sol, Salada Refrescante e Supremo Água Doce, receita que leva filés de frango empanados cobertos com molho branco, seleta de legumes e arroz de ervas. E o combo Paizão é formado por Iscas de Frango e Escondidinho de Carne de Sol.

publicidade

A rede também preparou como brinde bolachas de chope em homenagem à data. O mimo também será entregue para aqueles que optarem por comemorar com os pais nos restaurantes da rede.

“Para o Dia dos Pais, pensamos em pratos para que toda da família comemore em casa, com muita segurança e sabor. Pensando no âmbito dos negócios, os combos proporcionam aos franqueados o aumento do tíquete médio em 20%”, explica o diretor de franquias da rede, Júlio Bertolucci.

publicidade

Já para os consumidores que pretendem fazer a refeição fora de casa, as unidades da Água Doce estão abertas e seguindo as normas de combate à disseminação da covid-19.

A rede conta com um cardápio extenso, repleto de delícias da culinária brasileira. Além do extenso menu de cachaças e drinques, a casa é reconhecida pelo Escondidinho, presente nas versões tradicional (carne de sol), camarão, frango e bacalhau, além das versões vegetarianas de palmito e alho-poró. Atualmente, são 80 unidades em sete estados.

A unidade da Água Doce em Osasco fica na rua Elias Zamlut, 05, Vila Osasco (telefone 3683-0033); em Barueri, os endereços são: Avenida Andrômeda, 874, Alphaville (tel.: 4195-5031) e Shopping Tamboré (tel.:4195-2220).