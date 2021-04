Com Rodolffo no BBB 21, “Batom de Cereja” ultrapassa 100 milhões de visualizações no Youtube

Desde o começo de março, “Batom de Cereja”, da dupla sertaneja Israel & Rodolffo, é a música mais ouvida nas plataformas de músicas, acumulando cerca de 60 milhões de streams. Além disso, a canção figura no TOP 100 Mundial das mesmas plataformas e está presente na lista GLOBAL 200 da Billboard, na posição 72. Hoje, o hit alcançou a marca de 100 milhões de views em seu videoclipe no YouTube, e os números da dupla seguem em uma constante crescente.

Com a participação de Rodolffo no Big Brother Brasil, a música e a dupla tiveram grande repercussão nacional, inclusive, ganhando coreografia especial dos participantes do reality, que viralizou no aplicativo TikTok e no Instagram Reels.

A canção faz parte do DVD ‘Aqui e Agora’, de Israel & Rodolffo, gravado em São Paulo, em novembro de 2020, antes de Rodolffo receber o convite para o BBB 21. Com a confirmação de sua entrada, toda a equipe de Israel e Rodolffo refez o planejamento de lançamento do projeto e resolveu divulgar a primeira parte do DVD na mesma semana do início do reality.

Isso fez com que a dupla disparasse no digital. No Youtube, o crescimento do canal foi muito grande, aumentando 1700% o número de expectadores únicos e 2700% a média diária de views. Em número de inscritos, o crescimento foi de 50%, chegando hoje a 1,54 milhão de fãs. A primeira parte do álbum, lançado no final de janeiro, passa de 133 milhões de views e, no total, Israel e Rodolffo tem 600 milhões de visualizações em seu canal.

Já nas plataformas de streaming, os números cresceram ainda mais. Somando os números de todas elas, o álbum tem mais de 80 milhões de streamings e só a “Batom De Cereja” concentra cerca de 55 milhões deles. Já em números de ouvintes mensais, Israel e Rodolffo tem 7,2 milhões de pessoas que os ouvem e acompanham.

