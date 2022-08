Com saldo positivo de 25 mil empregos em 1 ano, Barueri está entre as cidades que mais empregam no país

A cidade de Barueri registrou 221.669 admissões e 196.212 desligamentos entre os meses de julho de 2021 e junho de 2022, o que gerou um saldo positivo de 25.457 novos postos de trabalho no período. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Somente neste primeiro semestre do ano, a cidade teve saldo positivo de 5.660 novas vagas, sendo este o resultado de 105.820 admissões e 100.160 demissões, também de acordo com o Caged.

O secretário de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues, afirma que o saldo positivo das vagas evidencia os resultados vindos do apoio que a Prefeitura oferece aos candidatos e às empresas que abrem oportunidades de trabalho na cidade.

“A nossa Secretaria vem se empenhando com muita ênfase para oferecer aos trabalhadores formação e requalificação profissional, além de facilitar para as empresas o contato com os candidatos da cidade. E neste aspecto, a Casa do Trabalhador desenvolve papel fundamental nas ocupações dos postos de trabalho em Barueri”, afirmou.

O desempenho de Barueri na geração de vagas se destaca entre cidades da região, como Santana de Parnaíba, que, segundo Caged, teve saldo positivo de 3.382 novas vagas neste semestre, e Osasco, com 1.747 novos postos.

Em todo o Brasil, Barueri aparece entre as 10 cidades que mais geraram emprego no último ano. A cidade de São Paulo lidera o ranking, seguida por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Goiânia, Manaus, Recife e Barueri.