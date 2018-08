Com Santo Antônio em reforma, velórios são transferidos para o Bela Vista

O Velório Municipal do Santo Antônio, localizado na rua Antônio Russo, 175, no Jardim Roberto, está fechado para reforma desde o dia 30 de julho. De acordo com a Prefeitura, “o local passará por ampla modernização para melhor atender à população”.

O serviço de velório no local ficará suspenso. Ele já foi transferido para o Velório do Jardim Bela Vista, na Rua Dom Pedro I, nº 10, na Vila Osasco.

A Prefeitura ressalta que o transporte e a remoção para o Bela Vista será feito pelo Serviço Funerário Municipal.

Os serviços de sepultamento no Cemitério Municipal do Santo Antônio ocorrem normalmente.

Modernização

De acordo coma administração municipal, o Velório do Santo Antônio receberá pintura geral, substituição dos caixilhos e portas das salas por alumínio branco, substituição das janelas e dos pisos e azuleijos, reforma geral dos banheiros e implantação de banheiro com acessibilidade, reforma geral no departamento administrativo e nas seis salas de velório, substituição das luminárias, substituição do telhado que receberá cobertura metálica com isolamento termoacústico, manutenção nas instalações elétrica e hidráulica e reforma do refeitório e vestiário dos funcionários.

A reforma compreende ainda a construção de uma nova Capela e a criação de um setor de Administração de Ossários independente.

A obra é sendo realizada com recursos próprios da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras (SS0), através do Fundo Municipal de Velório (FMV) e o investimento é de R$ 382 mil. Não foi divulgada a previsão de conclusão dos serviços.

Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas no Departamento de Administração de Funerária (DAF) através dos telefones (11) 3681-8357 e 3681-5232 ou pela Central 156.