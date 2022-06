Com sede em Osasco, iFood lança moto elétrica com desconto para entregadores

O iFood, que tem sede em Osasco, acaba de lançar sua primeira moto elétrica, a EVS Work iFood, destinada aos entregadores parceiros. O modelo avaliado em R$ 11.990,90 sai por R$ 9.990,90 para entregadores da plataforma, que contam ainda com condições especiais de financiamento e assinatura do sistema de troca de baterias.

O projeto foi desenvolvido e realizado em conjunto com VOLTZ, investida pela Creditas e UVC Capital, que viabilizou os testes com um modelo pioneiro. O banco BV e a Ipiranga também participam da iniciativa para oferecer a solução de mobilidade mais econômica e sustentável para os entregadores.

A empresa de tecnologia sediada em Osasco e o banco BV fecharam uma parceria oferecendo acesso a uma linha de financiamento com condições diferenciadas para viabilizar a aquisição das motos elétricas. O BV oferece um subsídio de R$ 2 mil para as 300 primeiras motos que forem financiadas – mediante aprovação de crédito e usuário.

“Nossa iniciativa tem como base pensar em vantagens para o entregador e ao meio ambiente. É de extrema importância que as empresas com propósitos comuns, promovam a sustentabilidade nos negócios e no ecossistema. Esse tipo de união, de fato, viabiliza as mudanças necessárias para uma sociedade melhor”, diz André Borges, head de sustentabilidade do iFood.

As novas motos elétricas EVS Work iFood podem funcionar com o sistema de trocas de baterias, distribuídos em postos Ipiranga da cidade de São Paulo. O projeto está sendo implementado de forma piloto em São Paulo e, nessa primeira fase, serão instaladas 100 estações de troca rápida de bateria em bairros como Lapa, República, Consolação, Pinheiros, Jardins, Paulista, Aclimação, Moema, Itaim Bibi, entre outros.

“Fomos pioneiros entre os bancos brasileiros a compensar 100% da emissão de CO2 e da nossa frota financiada e agora, com essa importante parceria com o iFood, queremos viabilizar essa alternativa para os entregadores, que traz uma grande contribuição para o meio ambiente e mais tranquilidade para suas vidas financeiras. Esse é um belo exemplo de inovação sustentável, algo que o BV trará cada vez mais ao mercado de veículos”, afirma Flávio Suchek, diretor executivo de Varejo do banco BV.

Redução de custos nas entregas

De acordo com o iFood, após a realização de testes na cidade de São Paulo com 30 entregadores da plataforma, foi verificado que a troca de um modal a combustão por um elétrico gera uma redução real de custos para a realização das entregas. Por exemplo, um entregador que percorre 3.000 km por mês tem custo mensal em torno de R$ 610 de combustível (considerando o litro a R$7,10).

Com a moto elétrica, esse custo vira um valor fixo, levando em conta o sistema de troca de bateria desenvolvido nesse projeto, gerando uma economia de mais de 60% para o entregador somente em combustível. Considerando ainda a manutenção do veículo, o valor mensal de gastos com a moto chega a cair, em média, 70%. “Uma moto que não tem relação [corrente, pinhão e coroa], não tem óleo, não tem filtro, não tem vela e não tem gasolina? Não tem como um negócio desse ser ruim. Eu economizo, com essa moto, referente à que eu tinha, uns 70% ou até 80%”, ressalta o entregador Bruno dos Santos.

Troca de bateria e zero emissão de carbono

O sistema compartilhado de baterias é uma opção aos entregadores para que não se preocupem com a recarga. Com isso, estarão disponíveis planos de assinatura que variam de R$ 129,00 por mês para quem roda até 2 mil km a R$ 319,00 para quilometragem e trocas ilimitadas. Assim, os entregadores fazem a troca de baterias descarregadas por outras carregadas de forma rápida e simples. Mas, a moto também vem com um carregador de bateria em que é possível recarregar em qualquer tomada.

A autonomia da moto com duas baterias é de 100 até 180 quilômetros, o que dá para garantir uma ampla circulação, segundo o iFood. Além disso, os entregadores não precisam se preocupar com interrupções para recarga ao utilizarem os pontos de troca de bateria, que ficam em diversos postos Ipiranga em São Paulo.

A iniciativa do iFood também busca incentivar o uso de modais não poluentes nos deslocamentos das cidades. “Queremos mostrar que já é uma realidade realizar trajetos dentro de centros urbanos com veículos que geram baixo impacto no meio ambiente”, ressalta Borges.

Como parte do objetivo de tornar neutra a emissão de carbono das operações, o iFood está buscando soluções para o delivery e, além do apoio ao uso de motos elétricas, a empresa com sede em Osasco realiza o iFood Pedal, projeto com planos acessíveis para o uso de bicicletas comuns e elétricas nas entregas.

“Nossa meta é fazer com que 50% das entregas do iFood sejam realizadas por veículos que não utilizam combustíveis fósseis, até 2025. É um ganho para o entregador, para o meio ambiente e toda a sociedade”, finaliza André.

EVS WORK IFOOD – DADOS TÉCNICOS

100 até 180 quilômetros com duas baterias /

Até 85 km/h – restringido para maior autonomia /

Garantia de 2 anos /

Valor da moto iFood/Voltz – R$ 9.999,90