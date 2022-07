Com sede em Osasco, Mercado Livre abre 80 vagas de emprego para pessoas com deficiência

O Mercado Livre, gigante de tecnologia sediada em Osasco, está com 80 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para atuar como representante de atendimento, com salário de até R$ 2.000.

publicidade

As principais funções para o cargo são atendimento a vendedores e consumidores da plataforma via chat, telefone e e-mail. Com carga horária de 6 horas diárias, de segunda a sábado, o regime de contrato é no formato CLT.

O Mercado Livre oferece benefícios como assistências médica e odontológica, convênio com farmácia, seguro de vida em grupo, tíquete refeição, tíquete alimentação, auxílio creche, restaurante na empresa e vale-transporte.

publicidade

Como se candidatar às vagas abertas no Mercado Livre, em Osasco:

As oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência no Mercado Livre estão disponíveis no site da Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, para candidaturas de forma gratuita.

Para se candidatar às oportunidades é necessário estar cursando ou ter completado o ensino superior. Todas as vagas são para atuar na cidade de Osasco, onde a empresa tem sua sede instalada.

publicidade

Mais informações podem ser consultadas no site da Catho.