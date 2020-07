Com sede em Osasco, Meritor planeja construir nova fábrica de R$ 200 milhões no interior paulista

Com sede em Osasco, a Meritor do Brasil Sistemas Automotivos assinou acordo para a compra de um terreno de 160 mil metros quadrados para a construção de uma nova fábrica em Roseira, na região do Vale do Paraíba, a 160 quilômetros da Capital paulista. A empresa planeja investir cerca de R$ 200 milhões na nova fábrica.

Na nova unidade, a capacidade produtiva inicial estava programada para 2 mil eixos por mês, podendo chegar a 8 mil/mês. A fábrica de Osasco, que opera há 64 anos, será mantida, de acordo com a empresa.

“Embora a pandemia tenha impulsionado a necessidade de reavaliar o cronograma de implementação, esperamos aumentar a capacidade de produção da atual fábrica da Meritor em Osasco e Resende (RJ) com uma fábrica automatizada projetada para a fabricação da próxima geração de eixos”, disse o diretor geral da empresa para a América do Sul, Adalberto Momi, segundo o portal “Automotive Business”.

A decisão pela nova planta se deu pela impossibilidade de ampliar a produção na fábrica de Osasco. A nova fábrica deve ter como foco produtos ainda não fabricados no Brasil, como eixos para veículos elétricos e para veículos 4×4 e fora de estrada. Em Osasco, Osasco deve ser mantida a linha dos produtos tradicionais, os eixos de tração para veículos de carga.

A Meritor planejava começar a construir a nova fábrica em março, para inaugurá-la em abril de 2021, mas a pandemia de covid-19 causou uma mudança no cronograma. Nova previsão ainda não foi divulgada. (Com informações do “Automotive Business”)

Conheça um pouco sobre a fábrica da Meritor em Osasco: